¿Qué hacer ante la amenaza de ser deportado en California? Estos son tus derechos

La abogada de inmigración, Noemí Ramírez, indicó que no hay que dejarse intimidar por los agentes de inmigración y que no hay que caer bajo presiones para firmar documentos. “No tengan miedo, no les crean. Un agente de inmigración no tiene el derecho de quitarle o poner en adopción a un hijo. Es importante que mantengan la calma y más que nada, no firmen nada”, comentó Ramírez.