"No era basura, no era una muñeca. Era mi niña": la madre de la bebé abandonada al lado de un contenedor de basura

#LASD Seeking the Public’s Help in Locating “At Risk” #Missing Person Alexander Echeverria, 30y/o, 5’6”, 160lbs, From Northern California, Last seen May 24, 2019. Call w/ ANONYMOUS TIPS 800-222-8477 @LACrimeStopper1 or Detectives at 323-890-5500 pic.twitter.com/ArJZ74IwX5

— LA County Sheriff's (@LASDHQ) 28 de mayo de 2019