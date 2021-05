¿Está listo Los Ángeles para avanzar a mayores aperturas en tiempos de coronavirus? Esto dicen los funcionarios de salud

LOS ÁNGELES, California .- La junta de Supervisoras de Los Ángeles no descarta mayores reaperturas tan pronto como este jueves, debido a los bajos indicadores de la pandemia de coronavirus en medio de desconfianza por las vacunas contra el virus.

Ferrer también puntualizó que el porcentaje de positividad en las pruebas se mantienen considerablemente bajo y si bien es una buena noticia, la experta insistió que no hay que bajar la guardia ante el virus y sus nuevas variantes.

¿Adiós a las mascarillas?

De acuerdo con las nuevas recomendaciones de los CDC, las personas completamente vacunadas pueden no usar las mascarillas al aire libre y durante reuniones con otras personas vacunadas. Sin embargo, hay negocios que aún requieren el uso de los tapabocas, ya que no hay manera de confirmar si efectivamente las personas recibieron el antídoto o no.