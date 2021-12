Millonaria sin saberlo: latina recibe más de $130 millones en su cuenta por error de plataforma de dinero virtual

"La verdad es que el mercado de criptomonedas es muy volátil y por un momento pensé que realmente los precios de una de mis monedas se habían disparado", dijo Lorena. " Tuve más de $130 millones en mi cartera de Coinbase desde la 1:30 y hasta las 2:10 pm del 14 de diciembre y estaba lista para renunciar a mi trabajo. Sin embargo, no me di cuenta hasta pasadas las 9 de la noche. Cuando, con asombro y palpitaciones, me di cuenta de que por al menos una hora fui multimillonaria virtualmente y ni siquiera lo supe".