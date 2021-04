“En un futuro no muy lejano habrá un gobernador latino”: Kevin de León habla de la elección revocatoria de Newsom

¿El intento de destituir a Newsom es solo de los republicanos?

Yo opino, a título personal, que el mayor número de los votantes a lo largo y ancho del Estado Dorado, de la quinta potencia mundial, el estado de California apoyará a Gavin Newsom . A mí no me cabe la menor duda que los arquitectos intelectuales principales de esta medida de destitución es la misma banda ultraderechista en Washington DC que sigue fomentando la división, que sigue sembrando las semillas del racismo en nuestro país.

¿Cuál es el peso de los latinos en la elección revocatoria?

¿Qué piensa de los candidatos que desafían al gobernador?

En este momento el mayor número o si no todos los candidatos en contra del gobernador son republicanos. Que quede muy claro, en el Estado Dorado el mayor número de los constituyentes, de los votantes, son demócratas, es gente trabajadora, es gente latina e inmigrante, es gente afroamericana, es gente progresista, gente de la clase trabajadora, asiáticos, etcétera, es un arcoíris, una diversidad, inclusividad de millones de personas que son al final de cuentas, demócratas en carne y hueso, que votarán a favor de su candidato, su “gallo”, que será Gavin Newsom.

Esa es la plataforma y los valores que nuestro gobernador Gavin Newsom sigue apoyando en nuestro estado y haciendo cabildeo con nuestros congresistas y diputados federales en Washington DC para promover una reforma migratoria integral, en contraste con aquellos candidatos, incluyendo al exalcalde de la ciudad de San Diego, han promovido una plataforma y una retórica que no favorece el bien de nuestras familias latinas migrantes aquí en California.

¿Se prohíbe a los demócratas que se postulen para la elección revocatoria?

Cada persona, sin importar el color de su piel, tiene todo el derecho a postularse como candidato, no importa su partido político, si es republicano, demócrata, independiente.

¿Ya es hora de un gobernador latino para California?

No me cabe la menor duda de que en un futuro no muy lejano habrá un gobernador, jefe de estado, de origen latino, puede ser de origen mexicano, centroamericano o al final de cuentas, un latino.