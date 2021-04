Concejala de California compara su rechazo al uso de mascarillas con la lucha contra la segregación racial de Rosa Parks

“Mire a Rosa Parks … Finalmente tomó una posición y se movió al frente, porque sabía que eso no era legal. No era cierto”.

“Entonces ella tomó una posición. ¿En qué momento lo hacemos? … Me empujan a la parte trasera del autobús. Esto es lo que te estoy diciendo que siento ”, dijo Alexander, en una reunión a mediados de abril.

No obstante, la alcaldesa de Temécula Maryann Edwards recordó que la ciudad no obliga al uso de mascarillas, por lo que cada persona puede decidir usarlas o no.