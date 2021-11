Dreamer salvadoreña busca meterse en los Guinness Records con una hazaña en la Maratón de Los Ángeles

La madre de Jocelyn estaba preocupada por su salud y la aconsejaba que no participara. “Mi madre no quería que hiciera la maratón porque tenía miedo de que mi salud empeorara. Yo nací con fracturas en mi espalda, cuello y pies, por lo que tenía miedo”, dijo Jocelyn, “pero mi salud no ha empeorado, solo mis pies, pero no es algo como que ‘voy a morir’. Mi madre solo quería protegerme para que no sintiera más dolor”.