Más de 1,300 acres destruidos, evacuaciones obligatorias, escuelas cerradas y un arresto bajo sospecha de iniciar el incendio Palisades 

Un presunto pirómano sería el responsable de iniciar las llamas 0% contenidas en una zona que no se quemaba desde hace más de 50 años. Hasta el momento, se reportaron lesiones leves en efectivos de bomberos, más no en residentes. No se reportan daños estructurales hasta el momento. Sin embargo, las condiciones del tiempo para este lunes, preocupa a las autoridades. Te explicamos por qué.