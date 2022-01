Con ITIN o con seguro social: vocera del IRS responde las preguntas frecuentes a la hora de preparar los impuestos en 2022

"De lo que se trata es verificar que los montos pagados sean los que correspondan", dijo Treviño explicando que hay varios escenarios que incluyen.

- Familias elegibles que no recibieron los pagos por adelantado.

- Los que recibieron a un nuevo miembro de la familia y no actualizaron los datos del grupo durante el 2021.

- Los que recibieron algunos pagos pero otros están pendientes.

- Familias de inmigrantes que no recibieron reembosos ni créditos por que aun no declararon en 2020.