Niños ciudadanos de padres indocumentados pueden recibir el cheque de estímulo económico

¿Qué debes hacer si eres indocumentado?

Para las personas indocumentadas que pueden tener temor de presentar sus impuestos Guamán dice "que no tengan miedo porque el IRS, a mi entender, no pasa la información a inmigración. Más bien, si algún día llegara a haber algún tipo de reforma migratoria los impuestos le ayudarían a usted para decir que sí estaba usted presente y que es una persona de confianza aquí en el país".

"El problema es que muchos se confunden y dicen 'a mí no me llegó', no les llega porque tienen el ITIN vencido. O hay veces que también les llega a los preparadores de impuestos porque hacen el famoso rapid refund y no les pasan la plata", dijo Guamán y agregó que es muy importante asegurarse de encontrar un preparador de impuestos honesto.