Familia hispana de siete miembros vive en su carro en medio de la crisis por la pandemia

Por más de un año Nancy y sus seis hijas han dormido en su carro, el único hogar que esta madre les puede ofrecer. " No aguantan, están en un carro y están incómodas, y quieren ir al baño , o quieren esto, quieren su espacio, pero pues por ahorita no se puede, hasta que pueda haber una casa o algo donde podamos vivir", dijo Nancy Nicanor, madre de las menores.

Aunque Nancy ha tratado de rentar una casa que pueda acomodar a sus hijas, no ha podido encontrar una vivienda que acepte a toda su familia. "Están caras y pues por las niñas que tengo, no es fácil encontrar una renta, con tantos hijos más que nada eso es otra cosa por las que es difícil", dijo Nancy.

La madre y sus hijas salen todos los días a las calles de Compton para vender elotes y raspados. Sus hijas sufren por la situación que deben vivir. "Son mis hermanas las que no me gustan como están, están pequeñas para pasar por esto. Una niña así no debe pasar por lo que nosotros estamos viviendo: en la calle", dijo entre lágrimas Abril Estrada, una de las hermanas mayores.