¿‘Agencia de la Libertad para Respirar’?, así amenazaron a una trabajadora hispana en California

La oposición de grupos conservadores al uso de la mascarilla facial rayó en el ridículo luego de que una mujer blanca usara una identificación de la “Agencia de la Libertad para Respirar”, la cual no existe.

¿Qué fue lo que pasó?

En el video se aprecia que una mujer blanca no identificada amedrenta a una trabajadora hispana identificada como Liz Chávez, de 31 años, quien es supervisora en la tienda y subió el video a las redes sociales.

La mujer blanca ostenta un gafete con las siglas FTBA, que en inglés significan “Freedom to Breath Agency” (“Agencia de la Libertad para Respirar”).

Un gafete y una agencia falsos

El gafete falso de la FTBA tiene el logotipo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero esta agencia no existe.

Una amenaza basada en información falsa

No obstante, la trabajadora no tiene de qué preocuparse, pues esta sanción no existe en el estado de California.