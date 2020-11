El IRS dice que hay 9 millones de personas que aún no reclaman el cheque de estímulo y pueden estar en California

LOS ÁNGELES, California. - La fecha límite para solicitar el cheque de estimulo económico por la pandemia de coronavirus es este sábado 21 de noviembre y cerca de nueve millones de ciudadanos en Estados Unidos se pueden quedar sin la ayuda, porque no lo han reclamado, según la vocera del IRS en California, Irma Treviño .

“ Aquellos contribuyentes que aún no han recibido su pago de impacto económico por favor ingresen a la página IRS.gov/coronavirus ”, dijo Treviño durante entrevista con Univisión Los Ángeles, reiterando que los cheques de $1,200 por persona o $ 2,400 no podrán reclamarse después de las 12:00 pm del 21 de noviembre.

De acuerdo con la vocera de IRS, los beneficiarios son personas que no declararon impuestos quizá porque no ganan mucho dinero, razón por la cual el departamento de rentas internas no tiene información de ellas.