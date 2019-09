IRS alertan sobre vencimiento de estos números de ITIN, ¿usas uno?

Deben tener un Número de Identificación Personal del Contribuyente aquellas personas que no cuenta con un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) de la Administración de Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y no reúne los requisitos para obtenerlo, es extranjero no residente con la obligación de presentar una declaración de impuestos al IRS, es extranjero residente que debe presentar una declaración de impuestos al IRS, es cónyuge o dependiente de un ciudadano/extranjero residente en Estados Unidos, o es cónyuge o dependiente de un extranjero no residente que tiene un visado.