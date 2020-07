El condado de Los Ángeles vota para iniciar un plan de cierre de la Cárcel Central de Hombres

Aun cuando la votación fue 4 - 0, no todos los representantes locales estuvieron a favor del cierre. La supervisora Kathryn Barger dejó en claro que su apoyo para recopilar información adicional sobre alternativas a una cárcel no significaba que apoyara el cierre de la instalación.

"No hay otra instalación de cárcel que tengamos que pueda albergar a las personas más violentas y peligrosas que dañarán al público", dijo Villanueva. Señalando que los criminales de alto riesgo no pueden ser trasladados a centros que no tengan los mismos niveles de seguridad que tiene el reclusorio del condado.