Supervisora del condado de Los Ángeles retira polémica propuesta que liberaría a presos de la cárcel

"Las autoras no buscaron el consejo de quienes conocen y entienden los problemas de seguridad pública. Buscan reducir la población carcelaria sin abordar las causas fundamentales del delito ni proteger al público...Este programa no beneficia a nadie...Necesitamos asegurarnos de que los delincuentes más peligrosos no salgan, que los delincuentes primerizos no regresen y que aquellos con enfermedades mentales graves reciban la atención y la ayuda adecuadas. Esto no hace nada de eso."