¿Dónde está mi estímulo económico? Esta aplicación del IRS te lo dice

¿Cómo verifico el estado de mi pago?

A través de la aplicación del IRS llamada ' Get My Payment ' (Obtener mi pago), las personas pueden verificar el estado de su dinero. Para acceder al servicio, deberá ingresar su número de Seguro Social, fecha de nacimiento y dirección postal para realizar un seguimiento de su pago.

Si es elegible para el Pago de Impacto Económico de 2021 y no ha presentado la declaración de impuestos del 2020, "aún tiene tiempo para presentarlos para poder proporcionar la información necesaria para emitir un pago para usted, para un cónyuge calificado y para cualquier dependiente calificado", de acuerdo con la página oficial del IRS .

Las personas elegibles para beneficios federales "que generalmente no presentan una declaración de impuestos podrán usar a herramienta ' Get My Payment' para verificar el estado de su pago".