“Insistir en no vacunarse es irresponsable”: en Los Ángeles aumentan los contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus

Los números no mienten... la variante delta del coronavirus nos está golpeando fuerte... Los números de contagios y hospitalizaciones siguen subiendo aquí y en buena parte del país... ¿De quién es la culpa de lo que sucede? Es fuerte y doloroso asignar responsabilidades de esta catástrofe en potencia, pero hay que hacerlo... La realidad es que la gente que insiste en no vacunarse debe asumir su responsabilidad... en esto los números también son claros... la variante delta está creciendo porque está aprovechando la terquedad de aquellos que insisten en no vacunarse... es una terquedad inadmisible porque la evidencia de la efectividad y seguridad de la vacuna es muy clara. Cifras recientes indican, por ejemplo, que de 37,180 californianos muertos de covid 19 en el primer semestre del 2021, solo 71 estaban vacunados. Es decir, solo el 2% de los muertos había sido inmunizado, los otros 37 mil 109 muertos no estaban vacunados... así de claro: sin vacuna, hay enfermedad grave y peligro de muerte con vacuna hay vida la vacuna es segura y es eficaz.