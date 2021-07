No tiene un chip ni causa infertilidad: 10 mitos comunes sobre la vacuna contra el coronavirus

"No se bajó la guardia antes de tiempo", dijo a Univision Los Ángeles, Carlos Del Río infectólogo de Los Ángeles, ante las críticas sobre una apertura económica acelerada. Sin embargo, Del Río si reconoció que "lo que no se ha echo bien es vacunar a más gente y es culpa de la gente que no se ha querido vacunar", reiterando que de haber inoculado al 70% de la población, "estaríamos en otra posición".