Cambios debido a la pandemia que debes tener en cuenta para la declaración de impuestos

El mercado laboral no sufrió grandes pérdidas antes de abril, por lo tanto, "todas las personas que trabajaron de enero a marzo tienen que reportar los ingresos que ganaron durante esos meses, junto con el desempleo", dijo Mariela de León, vocera de Taxes by Maya Inc. "Si una persona recibió beneficios de desempleo de menos de 12,400, una persona soltera, no tiene que declarar sus impuestos".