Cinco heridos en tiroteo durante fiesta masiva en Los Ángeles en plena pandemia de coronavirus

La emergencia se reportó alrededor de las 12:30 a.m. de este martes afuera de lo que se describió como una fiesta en el almacén de Cutting Edge Productions en la cuadra 22900 de la avenida, cerca de Sepulveda Boulevard, al sur de Los Ángeles .

Las víctimas fueron descritas como tres hombres y dos mujeres. La policía no reveló sus identidades. Todos fueron transportadas a hospitales locales y se espera que sobrevivan. Una persona adicional resultó con heridas menores al intentar saltar una cerca, dijo la policía .

El propietario del almacén informó que alquiló el espacio para lo que se suponía que era una filmación de video y no para una fiesta masiva .

Hasta el momento no hay detenidos con el tiroteo y no está claro si los disparos fueron detonados por una o varias personas y los investigadores no descartan que la violencia está relacionado con pandillas.