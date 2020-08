California supera las 10 mil muertes por coronavirus, el tercer estado con más decesos en Estados Unidos

Sin embargo, la crisis por el coronavirus en California aún no ha sido controlada y se proyectan más muertes debido al virus hasta que se desarrolle una vacuna efectiva y que pueda ser distribuida masivamente a la población.

No obstante, el pronóstico nacional de esta semana predice que "el número de nuevas muertes covid-19 por semana puede disminuir durante el próximo mes. Se esperan entre 4,500 y 10,600 nuevas muertes la semana que termina el 29 de agosto. Se prevé un total de 175 mil a 190 mil muertes por covid-19 para el 29 de agosto", informó los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.

Más de 200 mil casos en Los Ángeles

No obstante, otros indicadores clave, incluidas las hospitalizaciones y las muertes, "no se ven afectadas por este problema de informes", informaron los funcionarios de salud.

La directora de salud Pública, Bárbara Ferrer, reiteró la importancia de acatar las medidas de distanciamiento social, que " incluye no asistir ni organizar fiestas, no reunirse en áreas concurridas y no participar en actividades prohibidas por las Órdenes del Oficial de Salud".