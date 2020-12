Coronavirus en California: 34,000 nuevos casos en un solo día y la gran mayoría son latinos

LOS ÁNGELES, California. - El Departamento de Salud de California reportó récord de nuevos casos diarios de coronavirus este lunes y como si se tratara de una avalancha, las infecciones subieron de 22,369 a 34,490. Los latinos lideran el grupo de afectados por nueve meses consecutivos.

En el estado dorado, las nuevas marcas parecen no detenerse. Lo que sí es una constante son las regiones en donde los aumentos se registran, el grupo étnico más afectado, así como la falta de un plan específico para ayudar a las comunidades que sufren los embates de la pandemia más que ningún otro.

Si bien los funcionarios de salud estimaron las negativas consecuencias de los viajes y reuniones por el feriado de Acción de Gracias, las consecuencias de los próximos festivos pudiera compararse con un desastre natural, debido a que a este punto dos de las cinco regiones del estado ya están al borde del colapso de unidades de cuidados intensivos.

En el sur de California, Los Ángeles, San Bernardino y Riverside son los tres condados con la mayoría de infecciones, nuevos casos, muertes acumuladas, así como nuevos fallecidos. Estas juridiscciones se han mantenido en el liderato de la tabla negativa desde el inicio de la pandemia y es en ellos donde los inmigrantes representan la mayoría de la población.



De acuerdo con los datos estadísticos del gobierno de California al 7 de diciembre de 2020, los latinos representan el 57% de los casos positivos en todo el estado, seguidos por los blancos con un 19.6%, una diferencia porcentual de 37.4 puntos, una brecha dramática que no mejora cuando se revisan los datos de fallecidos por el virus en donde las personas de origen latino representan el 48%, seguidos por los blancos con el 30.7%.

La tendencia no es nueva pero sigue sin respuestas

Estudios de universidades en el sur de California como UCLA y USC han documentado desde inicio de la pandemia cómo el virus afecta principalmente a comunidades latinas, por múltiples razones que incluyen pobreza, estilo de vida, trabajos esenciales y estatus migratorio.

En agosto, el profesor Hayes-Bautista advirtió que las muertes por coronavirus entre latinos en "edad laboral" aumentó cinco veces más entre el 11 de marzo al 11 de agosto, según un estudio publicado el 26 de agosto, por la universidad de California en Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés), cuatro meses más tarde, la situación es la misma.

Para muchas comunidades latinas, la opción de trabajar desde casa es imposible, así como el no usar transporte público para sus viajes diarios. Otro posible escenario no solo se da en vecindarios sobre poblados, sino en viviendas compartidas por más de un grupo familiar, e incluso habitaciones rentadas por varias personas que no pertenecen al mismo grupo familiar.

Hasta el momento, campañas informativas y más centros de pruebas se han establecido en las llamadas "zonas rojas" de los distritos y ciudades más afectados de la región. Sin embargo, las condiciones de vida de muchas personas no ha cambiado. En el caso de los inmigrantes indocumentados que no reciben ayuda federal y tampoco beneficios de desempleo, el no salir a las calles a trabajar es un lujo que no pueden darse.

Otros, temen ir al meedico porque no tienen recursso para pagar los gastos que implique una hospitalización y en el peor de los casos, hay quienes no van a los centros de asistencia por no tener con quien dejar a sus hijos.

Te puede interesar

Cargando galería