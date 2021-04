CalFresh: beneficiarios del programa de alimentos gratis en California pueden comprar en Amazon y Walmart

LOS ÁNGELES, California . - En California una de cada nueve personas lucha contra el hambre y de cada siete niños uno no recibe alimentos, de acuerdo con datos de Feeding America y esta situación se hizo más crítica con la pandemia del coronavirus . El programa CalFresh es un programa que ofrece alimentos gratis a familias de bajos recursos que califican.

Ahora más que nunca, los programas del gobierno, como Calfresh, son un gran apoyo para miles de familias en necesidad, incluyendo a inmigrantes. En California , hasta 2019, los inmigrantes calificados no solicitaban la ayuda por varios factores, según funcionarios del programa.

Una de las principales razones para no aprovechar el beneficio era por no poner en riesgo a otros miembros de sus familias en condición de indocumentados. Sin embargo, autoridades aclaran que los datos de los solicitantes no son compartidos con agencias de inmigración.