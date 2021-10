“Tenía $200 exactos”: inmigrante salvadoreña inicia próspero negocio tras perder su trabajo

“Encontré un lugar donde hacer tarjetas baratas aquí cerca de donde yo vivo, cuando llego yo no tenía un diseño específico, no tenía un nombre específico para mi compañía, con la ayuda del encargado yo comienzo a ordenar todo y mi compañía terminó llamándose ‘Yasmin Janitorial Services’, ese día me fui a Walmart con 140 dólares”, continuó la mujer.