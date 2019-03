Sigue el rechazo a comisionado que criticó a la jueza del tercer condado más grande de EEUU por hablar español

HOUSTON, Texas. - No para la lluvia de críticas y reclamos en redes sociales para Mark Tice , un comisionado del precinto 2 del condado Chambers, en Texas, tras escribir un comentario en Facebook criticando a la jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, por hablar español en un conferencia de prensa y luego por acusarla sin pruebas, en una entrevista con el diario Houston Chronicle , de "no estar calificada para su cargo" y de ser "una broma" (como funcionaria pública).

Las expresiones del funcionario han sido tildadas de racistas y despectivas por cientos de usuarios de las redes y han sido rechazadas por lideres políticos y organizaciones de derechos civiles. Sin embargo, a la jueza Hidalgo eso no le roba su tranquilidad y mucho menos la indispone.

Al ver el revuelo que tomó su infortunada postura en los medios y los señalamientos en su contra de cientos de personas en redes sociales, de políticos locales y hasta el juez del condado Chambers, donde él sirve como comisionado, Tice publicó un mensaje en Facebook, que buscaba ser una especie de disculpa, pero que no le salió muy bien.

“Según tengo entendido, había reporteros que hacían preguntas en español y la jueza Hidalgo respondió a esas preguntas en español, sin traducción. Si ese no es el caso, entonces sinceramente me disculpo. Como muchos ciudadanos preocupados por los incendios de ITC, me emocioné mucho por el efecto que tuvo en todos. Pido disculpas a la jueza Hidalgo, a los ciudadanos de mi condado y, lo más importante, a toda la comunidad hispana por actuar de una manera impulsiva en las redes sociales. Reconozco que mi respuesta pudo haber sido interpretada de una manera despectiva y lamento eso”, dice un aparte del texto.