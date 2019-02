“Estás en EEUU, no hables español”, los gritos de una mujer anglosajona a una hispana en un autobús público

HOUSTON, Texas. – Una mujer anglosajona subió a un autobús público del servicio METRO en Houston, se dirigió a uno de los asientos delanteros y empezó a acomodar sus bolsas. De repente, al notar que una señora hispana hablaba en español con otra pasajera, le gritó a todo pulmón: “Estás en Estados Unidos, no hables español”.

“Entró al bus, puso una maleta (a un lado) y luego dijo que no podíamos hablar español en el autobús, que el idioma era inglés, que estábamos en América… gritaba y movía sus manos”, relató en una entrevista con Univision 45 Raquel Solórzano, una trabajadora hispana que ha usado este medio de transporte durante 18 años y que se convirtió en la víctima de la enfurecida mujer.

El video muestra cuando la presunta agresora va a recargar su tarjeta de pasajes y al pasar por el lado de la señora Solórzano le da un golpe en su hombro. La reacción de la hispana fue lanzar un manotazo, que no alcanza a tocar a la mujer.

Tras el golpe, se ve en el video que la víctima saca su teléfono del bolso para hacer una llamada. La mujer regresa a su asiento y cuando la escucha que está hablando vuelve a explotar y a gritarle varias veces: “estás en Estados Unidos, no hables español” .

“Como yo miré que el motorista del autobús no hizo nada, entonces saqué mi teléfono y marqué a la policía”, dijo Solórzano.

Solórzano dijo que se molestó con la conductora del bus porque no hizo nada para ayudarla, solo siguió su recorrido como si no hubiera pasado nada.

“Yo iba llorando, iba nerviosa, no sabía que hacer en ese momento… Lloraba porque me golpeó y me dolía”, detalló.