Médicos en Houston no descartan una posible crisis de salud ante el aumento de casos por coronavirus

Hospital de niños deja entrar a adultos con coronavirus



La organización Children At Risk señala que las minorías y gente que viva en la pobreza es un sector de la población que preocupa al no tener un fácil acceso a los servicios de salud. “El Texas Children Hospital está abriendo sus puertas a pacientes adultos” indicó el presidente de Children At Risk, Bob Sanborns.