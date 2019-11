“Lo que pasó es inhumano, cruel y la desgracia es para todo México”: familiar de los LeBarón masacrados en México

“Temor siempre hay. Sabemos que existen los cárteles, las familias no salen de noche y si tienes que salir entre casa y casa siempre tiene que ser acompañados. La delincuencia y las constantes guerras entre los cárteles han cambiado la forma de vida de los residentes de la zona”, indicó.

“Yo crecí en otro México, yo podía ir a casa de mis abuelos, mis tíos, convivir con mis primos hasta altas horas de la madrugada y no había problema, pero eso ya no es posible, vivimos en constante toque de queda. Tristemente se ha convertido en una forma de vida”, relató.

La abogada cuenta que no existían amenazas directas contra su familia, de otra forma, la caravana de mujeres con los menores no habría salido de casa, sin vigilancia.

“En Sonora (los miembros de la familia) están metidos en la sierra, tienen que atravesar por terracería y si existieran amenazas directas, específicas contra la familia, no, nunca se hubiera permitido ese viaje de las muchachas con sus hijos, solas. No habrían bajado de la sierra, sus esposos no hubieran permitido el viaje”, aseveró.