“La gente ya no le hace caso a la enfermedad”: médico hace un balance de los seis meses del coronavirus

“Hemos aprendido que este virus, es un virus letal, hemos aprendido que este virus te puede apuñalar por la espalda, se ha convertido en un ‘show’ político, hemos aprendido lo que sirve y lo que no sirve”, indica el doctor el doctor Varón.

“Lo que nos preocupa es que a la gente como que ya no le interesa el covid-19, tienen lo que yo le llamo el síndrome de fatiga del covid-19, es decir, ya no me hables del covid-19, estoy cansado de oír covid-19”, continúo Varón.