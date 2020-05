'Cóctel de medicinas' estaría dando buenos resultados en pacientes con coronavirus en un hospital de Houston

“Me hormigueaba el paladar, entonces yo decía que eso era, pero pues no supe ni de donde agarré esto. Fue una cosa así muy rápida” dijo Fraga.

De acuerdo a este doctor, al usar un ventilador las probabilidades de que sobrevivan son de menos del 10%, pero ese no es el único método que han experimentado en este centro médico de Houston. “Está basado en tratar el problema principal de la infección por coronavirus no tanto al virus como si, si no a los efectos secundarios que te da el virus” mencionó.