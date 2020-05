“Se me revolvió el estómago”: Médico ante imágenes de festejos del Memorial Day durante crisis de coronavirus en Houston

HOUSTON, Texas. – El doctor Joseph Varón del Centro Médico United Memorial reacciona ante la publicación en las redes sociales de videos de festejos del Memorial Day , en los que no se respetan las reglas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus .

“Una imagen literalmente aterradora, me dio nausea, se me revolvió el estómago, estoy viendo que la gente no está haciendo caso a lo que las autoridades les están pidiendo”, indicó el doctor Varón.