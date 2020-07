Médicos muestran preocupación ante el aumento de casos de coronavirus en menores de edad

Aunque aún no se sabe con certeza a que se debe el aumento en menores de dos años, el doctor Varón explica porque no es común ver estos casos. "El coronavirus tiene puntitas, esas puntas se unen a las células de los pulmones y hacen que te enfermes. En los niños, esos receptores que reciben las espiga no están bien desarrollados. Por eso no les va tan mal" indicó.