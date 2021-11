Hospitales en Houston reciben vacunas para niños tras aprobación final de los CDC

El hospital Texas Children's dijo que recibieron 17,400 dosis de la vacuna Pfizer y desde el viernes pasado están dando citas para los padres que quieran vacunar a sus hijos: "Me siento más segura. Yo tenía la vacuna, pero ellos no y me sentía con miedo", dijo Vanessa Estrada, una madre que tiene pensado ponerle la vacuna a sus niños.