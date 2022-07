“No, no lo acepto. Les digo levántenmela yo la voy a cuidar. Ellos me dicen 'sus riñones no funcionan '. Yo digo, no importa yo voy a estar con ella soy su madre y tengo que cuidarla, pero a que me digan ya Dios la está llamando, créame que es duro yo no lo acepto por eso yo le pido que si un médico especialista en lo que Milagros tiene me ayuda, se lo voy a agradecer como madre de todo corazón”, concluyó Menjívar.