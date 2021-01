"Hemos pasado hambre": Madre hispana duerme en un vehículo junto a sus dos hijas tras ser desalojada de su vivienda

HOUSTON, Texas. - Mari Ponce es una madre que creció en México y jamás se imaginó vivir en un vehículo junto a sus dos hijas en Estados Unidos. Esta hispana cuenta su historia y lo difícil que ha sido tener que pasar hambre y frío por no poder pagar la renta del apartamento donde se quedaba.

La manager de los apartamento donde vivía le ordenó salir por tener un mes de retraso, según contó Ponce. "Yo le dije que me esperara, que iba a conseguir el dinero pero me dijo que no" aseguró esta madre que tuvo que irse junto a sus hijas al estacionamiento de un Walmart.