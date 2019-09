Hallan un hispano muerto en una zanja al norte de Houston y se cree que fue víctima de las inundaciones

"Mi cuñado y mi hermana lo estuvieron buscando ayer... y ahorita él me llamó (y me dijo) que habían encontrado un cuerpo, entonces vengo a verlo", dijo un hermano de la víctima, quien aún no sabe exactamente qué fue lo que sucedió, ni cómo, porque la zanja donde lo hallaron estaba repleta de agua y su cuerpo yacía boca abajo.