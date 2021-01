Familia hispana paga a una empresa casi $3,000 por una lápida pero meses después la tumba sigue vacía

Aun en medio del dolor, la familia De La Rosa eligió cuidadosamente el diseño de esa pieza que honrará por siempre la memoria de su madre, sin imaginar que esta compra les robaría la tranquilidad. “Este problema es triste y al mismo tiempo frustrante que queremos tener su lápida, para poder ir y rezarle en su tumba y con esto no estamos tranquilos, no podemos decir realmente aquí esta la tumba de mi mamá” dijo Guillermo De La Rosa.

Al ver que pasaban los días y no cumplían con el trabajo, empezaron a llamar a los dueños del negocio una y otra vez, a mandarles mensajes, pero no fueron respondidos. “Desde el 16 de diciembre ya no nos contestan llamadas, no nos contestan nada y la verdad es frustrante. Tampoco podemos ir, casi nunca están en la oficina” aseguró Guillermo.