Univision y LULAC te invitan al foro comunitario, Impacto Covid-19: Latinos en riesgo

La cita es este miércoles 27 de mayo a la 1:00 pm EST / 12:00 am CST / 10 am PAC.

Se te enviará un link a tu correo electrónico desde donde podrás acceder al foro (no olvides revisar tu carpeta de correo no deseado en caso de que no veas el correo electrónico de confirmación en tu bandeja de entrada).