Tres pastores demandan la orden de aislamiento por el coronavirus dada por Lina Hidalgo

La jefa ejecutiva del condado, Lina Hidalgo , ha ordenado el cierre de iglesias y ha considerado que las tiendas de armas no son negocios esenciales en medio de la pandemia.

La petición ha sido presentada por Steven Hotze, un activista en contra de los derechos de la comunidad LGBT y los pastores Juan Bustamante, George Garcia y David Valdez. Los demandantes aseguran que la orden de la jueza no respeta la Primera Enmienda al limitar los servicios religiosos a videos o teleconferencias.

Los demandantes también consideran que la orden de no considerar las tiendas de armas en el condado de Harris como esenciales “daña severamente” el derecho que les garantiza la Segunda Enmienda. Han presentado la queja no obstante que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitió una recomendación el viernes de que las órdenes de los condados no podían forzar a las tiendas de armas a cerrar sus puertas.