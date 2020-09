La madre de un soldado muerto responde a Trump: “No puedo soportar que lo haya llamado perdedor”

La voz rota de una madre que ha enterrado a su hijo no cambia aun pasen años, pandemias o Donald Trump.

“Mi hijo se enlistó voluntariamente”, relató Hilda Guardiola, aguantando las lágrimas. “ Han pasado 17 años desde que mi hijo murió . Y no puedo soportar que él lo haya llamado ‘perdedor’”, dijo, sin mencionar el nombre de Donald Trump.

El sargento Michael Paul Barrera, de Laredo , llevaba apenas seis meses en Irak cuando el tanque en que viajaba fue atacado por un artefacto explosivo el 28 de octubre de 2003. Tenía 26 años. El pasado 9 de agosto habría cumplido 43. “Mi hijo volvió a casa, pero no como yo quería…”.

¿El motivo? Las polémicas declaraciones de Donald Trump durante una visita a Francia en 2018, para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial citadas por un reportaje de The Atlantic .

El presidente habría dicho que no entendía por qué debía visitar el cementerio donde yacen las más de 2,000 tumbas de soldados norteamericanos que murieron en la batalla de Belleau Wood en la primavera de 1918, que finalizó con una victoria para Estados Unidos, detuvo el avance alemán sobre Europa y aceleró el final de la contienda, que terminó en noviembre de ese mismo año.

“Que piense antes de hablar”

“Tengo amigos que van a votar por él. […] Yo les pido que lean, nada más, vean los datos, no hagan caso a todo lo que escuchan. Sé que ha dicho que no dijo eso, pero yo creo que sí lo dijo. Y yo tengo una bandera de Estados Unidos que me entregaron cuando enterraron a mi hijo”.