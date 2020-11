Juez ordena que el Servicio Postal inspeccione algunos sitios de votación en algunas ciudades e incluye Houston

HOUSTON, Texas . - El juez Emmet Sullivan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Columbia ordenó al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) inspeccionar los sitios de votación antes de las 3:00 p.m. ET en varias ciudades, incluyendo Houston , Texas. y puntos críticos en las elecciones.

Houston

Central Pennsylvania

Philadelphia, Detroit

Colorado/Wyoming

Atlanta

Alabama

Northern New England (New Hampshire and Maine)

Greater South Carolina

South Florida

Lakeland (Wisconsin)

Arizona.