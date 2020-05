El uso de mascarillas para prevenir el coronavirus se vuelve un símbolo político en Texas

El uso de mascarillas permanece como una opción, mas no una obligación. Abbott ha insistido que las autoridades locales no pueden imponer penas a los residentes por no usarlas. El vicegobernador Dan Patrick incluso ha calificado la advertencia de su uso como un gesto “autoritario” , según dijo hace unas semanas.

"No tengo que hacerlo"

“No me importa. Solo porque todos los demás lo hacen, no significa que eso sea legal”, dice el hombre según se escucha en un video. “El gobernador de Texas dijo que no es legal y que no tengo que hacerlo”.