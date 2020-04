El senador texano John Cornyn insiste en culpar a China por el coronavirus

“[El régimen chino] debe responder por ello”, afirmó. “China no compartió con el resto de los países la información que tenía” .

“China atacó al mundo por no haber informado con claridad desde el inicio” , aseguró.

Una investigación del Washington Post apuntó que agentes de inteligencia de EEUU informaron a la Administración Trump de las consecuencias del coronavirus desde inicios de este año y, pese a ello, no emprendió acción alguna. Incluso, los primeros reportes de contagios en la provincia de Wuhan, el epicentro de la pandemia, llegaron a la Casa Blanca en noviembre, meses antes de que Pekín aceptara oficialmente la emergencia.

Acusaciones contra el régimen chino

Pero Cornyn , cuyos comentarios sobre las “costumbres chinas” que originaron el virus le ganaron críticas de especialistas, no ha quitado el dedo del renglón. “La falta de transparencia [de China] causó muchas muertes y un gigantesco daño a la economía”, dijo.

No es el único. Una candidata republicana al Congreso por Houston, Kathaleen Wall, difundió un anuncio en el que promete romper acuerdos comerciales con China de resultar electa por su “responsabilidad” ante la pandemia .

Los especialistas no han confirmado que el virus inició, en efecto, en ese mercado. El primer caso reportado de Covid-19 fue diagnosticado en una persona sin vínculos con el sitio, de acuerdo con el New England Journal of Medicine.