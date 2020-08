La población hispana de Texas, que supone cerca del 40% del estado, corre el riesgo de no ser contada en el censo de 2020 , lo que en la práctica significa perder representación política y fondos federales.

Genesis Sánchez, directora regional en Texas de NALEO (National Association of Latino Elected and Appointed Officials), advierte de los riesgos de que los hispanos no sean, literalmente, tomados en cuenta.