Algunas elecciones en Texas se harán el 2 de mayo desafiando la orden de emergencia del coronavirus

“El espectáculo debe continuar”, dice Jeff Forrester, concejal de la población, que hace unos días votó a favor de mantener las elecciones como estaba previsto. “Es importante proteger a los ciudadanos, de eso no cabe duda. Pero esto es un deber constitucional”, afirmó al Texas Tribune .

Pero la recomendación del gobernador no es forzosa para las elecciones especiales , esas que suelen celebrarse para sustituir a un funcionario que ha debido abandonar su puesto y que la Constitución texana indica que este debe ser reemplazado en un paso no mayor a 120 días.

Las autoridades del condado han dicho que serán las autoridades locales quienes organizarán las elecciones por su cuenta. Prestarán las máquinas de votar, pero no darán otro tipo de ayuda .

“La situación es muy peligrosa como para hacer elecciones el 2 de mayo”, asegura Bruce Sherbet, autoridad electoral en el distrito de Collin. “Nunca me he negado a trabajar en los 30 años que llevo ejerciendo este trabajo. Pero bajo estas circunstancias, no fue una decisión difícil”.