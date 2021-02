"Yo no iba a ganar nada": doctor se defiende tras ser señalado de robar vacunas contra el coronavirus

HOUSTON, Texas. - El doctor Hasan Gokal afirma que su intención era salvar las dosis de la vacuna contra el covid-19, acción que jamás imaginó tendría graves consecuencias, incluyendo arruinar su reputación.

El especialista abrió las puertas de su hogar a Univision 45 para contar su versión de los hechos. “Para mi la parte más difícil de todo esto, lo más doloroso es cuando me di cuenta de que empezó a afectar a mi familia” dijo Gokal.

De la noche a la mañana sus más de 20 años como médico en Estados Unidos y su futuro, podrían dar un giro aún más desagradable. “Ahora tengo que enfrentar problemas legales que podrían ponerme en la cárcel y al mismo tiempo perder mi licencia para practicar. Tengo varios retos” aseguró el especialista.

Aquella decisión del 29 de diciembre de administrar 10 dosis de la vacuna contra el covid-19, las cuales debían usarse en un periodo de seis horas antes de que vencieran, lo hizo basándose en las regulaciones de Texas, pero esto lo llevó a enfrentar cargos criminales. “Cuando piensas en robo, eso es que yo haya querido ganar algo de esto, la gente que encontré, que me pasé la noche buscando para vacunar, yo no iba a ganar nada de ellos. Además, no tomé nada de valor para ellos, porque salvé lo que hubiese sido desperdiciado” expresó.

Esto le costó su trabajo como director médico del equipo de respuesta al coronavirus del condado Harris. Asegura que, al no tener dirección con el manejo de las vacunas, hizo lo que su instinto de médico le indicaba, pero esa no era la solución que sus jefes esperaban. “Si no las daba, se hubieran desperdiciado y yo asumo que eso es lo que querían. La respuesta fue sí, preferiríamos que hicieras eso porque no eran tuyas” dijo Gokal.

El juez a cargo del caso no encontró causa probable y desestimó los cargos en su contra, pero aseguran que la fiscal del condado Harris, Kim Ogg, decidió proseguir con la acusación.

Univision 45 solicitó una entrevista con Ogg pero enviaron la siguiente respuesta: “Este caso está en manos de nuestra división de investigación de corrupción pública. Nuestros fiscales revisarán las pruebas y aplicarán la ley. Debido a las diferentes opiniones, el caso será presentado a un jurado indagatorio. Los miembros del jurado -quienes son miembros de la comunidad- pueden decidir si el acusado enfrenta los cargos o los desestiman. En lugar de seguir los procedimientos y devolver las vacunas al condado, donde había un mecanismo para garantizar que no se desperdiciaran, se las administró a su propia familia y amigos” finaliza el comunicado.

“Según había un protocolo, ahora sabemos que no existe. Había una lista de espera, le pedí al fiscal antes de ir con un jurado indagatorio que me gustaría ver esa lista y los protocolos, me dijo que el evento fue muy rápido por eso no lo tenían oficialmente” dijo el abogado Paul Doyle, representante del doctor Gokal.

Por ahora esperan la fecha del anuncio de los cargos formales. “Queremos terminar con esto lo antes posible y parar el daño al doctor Gokal” dijo el experto.

