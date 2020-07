"Cuento los días para poder renunciar a Fort Hood": varias soldados denunciaron abuso y acoso sexual en la base militar

HOUSTON, Texas. - Fort Hood es la base militar más grande de Estados Unidos en el mundo. Las instalaciones, para miembros del ejército y sus familiares, tiene 86,994 hectáreas. Aunque se declara como un gran lugar, la desaparición de Vanessa Guillén y sus alegaciones de acoso sexual alentaron a los soldados a hablar en contra de un ambiente que ellas dicen, no siempre es seguro.

“Yo no me siento segura en Fort Hood. Yo no dije nada porque tenía miedo. Ellos pueden arruinar tu carrera” dijo para Univision 45 una soldado que prefirió mantenerse en el anonimato.