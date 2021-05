Condenan a 40 años en prisión a dos pandilleros de la MS-13 que mataron a una hispana en rito satánico

Los fiscales intentaban demostrar en la corte que Cornejo-Alvarado, salía con un miembro de la panilla y que fue elegida para ser sacrificada a balazos porque no respetó el templo de la santa muerte .

Historia original

La madre de la joven, una mujer de origen salvadoreño que pidió no ser identificada, habló en exclusiva con Noticias 45 de Univisión Houston y dijo que había sido contactada por las autoridades la tarde del jueves. Le pidieron que fuera para que confirmara si una jovencita de una fotografía era su hija.

La angustiada madre acudió a la cita, pero nunca se imaginó que la foto que le mostrarían sería la de su hija sin vida. “Nunca me dijeron que estaba muerta”, dijo.

La mujer había hecho un reporte por la desaparición de la adolescente el 19 de enero , pero desde entonces no había tenido noticias por parte de las autoridades. Según relató, tras una discusión con su hija, ella empacó su ropa en una bolsa, agarró su teléfono y se fue de casa sin saber ni siquiera a dónde.

Génesis nunca regresó a casa y las únicas noticias que la madre tuvo fue de parte de una amiga de ella, quien le contó que la joven estaba con un grupo de pandilleros, quienes al parecer la obligaban a hacer ‘cosas’ que ella no quería.

La madre de la joven está devastada tras saber que su hija fue asesinada. Ahora solo pide que se haga justicia. “Yo lo que quiero [es] que los refundan en la cárcel… pero que no se quede así porque mi hija no es un perro [al] que solo le dieron dos disparos y me la tiraron en la calle”, dijo.