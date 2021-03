Organizaciones con ayuda legal gratis para casos de inmigración, trabajos, violencia doméstica y desalojos en Houston

Ayuda legal gratis para inmigrantes

Servicios consulares para inmigrantes

Alimentos gratis para inmigrantes

Houston Food Bank : Si tus recursos económicos no te lo permiten, el Banco de Alimentos de Houston aumentó sus servicios durante la pandemia del coronavirus para ofrecer comidas a aquellas familias que lo necesitan, en especial porque no pueden salir de casa.

Asistencia gratis para inmigrantes en procesos de desalojo

Ayuda gratis para inmigrantes afectados por el coronavirus



United Way Help Línea

Para residentes que no tiene acceso a seguro de salud el número telefónico para solicitar información es: 713-634-1110 de 9:00 am a 7:00 pm, los 7 días de la semana, también puede llamar al 211.